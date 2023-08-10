У Шумську на аукціон виставили приміщення площею 211 кв.м.
📌Тернопільщина: одноповерхова нежитлова будівля на приватизаційному аукціоні
25 серпня запрошуємо взяти участь в аукціоні з приватизації окремого майна – одноповерхова нежитлова цегляна будівля, автогаражі, що знаходиться на балансі державної установи «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».
💰Стартова ціна— 42 837 грн;
⌛ Прийом пропозицій до участі — до 24 серпня, 20:00;
📅 Дата аукціону — 25 серпня 2023 року; http://surl.li/jyiqw
📏Площа – 211,4 м²
📍 Локація — Тернопільська область, Кременецький район, м.Шумськ, вул. Волинська, 8а
Детальніше👉 http://surl.li/jyiwk