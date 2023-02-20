У Тернополі на території школи виявили міну: учнів та вчителів евакуювали

Працівник школи при обході території навчального закладу біля запасного виходу побачив круглий зелений предмет, схожий на протитанкову міну. Про ймовірно небезпечну знахідку він повідомив директора закладу, а також поліцію.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група й вибухотехніки.

Учнів та учителів навчального закладу евакуювали. Вибухотехніки вилучили даний предмет та направили на експертизу. У ході перевірки стало відомо, що протитанкова міна навчальна. Керівництво школи запевняє, що міна не їхня. У них таких предметів немає.

Даний факт дізнавачі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 296 (хуліганство) ККУ. Правоохоронці встановлюють, хто приніс на територію школи міну і з якою метою. Триває слідство.