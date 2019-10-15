09:31 | 15.10.2019
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі не розминулись два автомобілі «Wolkswagen»

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ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталась 11 жовтня в м. Тернополі. Близько 11.00 годин, на перехресті вулиць Крушельницької та Чехова водій автомобіля «Wolkswagen Jeta» допустив зіткнення з автомобілем «Wolkswagen Golf».

Внаслідок аварії травм зазнала 26-річна пасажирка «Wolkswagen Jeta», жителька с. Біла Тернопільського району. Потерпілу з закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку госпіталізували в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги.

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