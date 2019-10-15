На Тернопільщині вантажівка зім’яла легковий автомобіль (фото)

14 жовтня близько 17 годин поблизу с. Глибочок, що у Борщівському районі, виникла ДТП. Автомобіль марки ОПЕЛЬ ВЕКТРА зіткнувся з грузовим великогабаритним автомобілем марки DAF. Внаслідок аварії постраждала одна людина – водій легкового автомобіля.

Таож стався розлив паливо-мастильних матеріалів на проїжджу частину. На подію прибули рятувальники в складі 4 чоловік.

Черговим караулом було відключено акумуляторну батарею та деблоковано потерпілого водія легкового автомобіля, – повідомляють в Борщівському відділення Управління ДСНС України..