У Тернополі чоловік влаштував стрілянину з 9-поверху

“Невідомий чоловік на 9-му поверсі стріляє зі зброї”, — такий виклик отримали тернопільські ТОРівці вчора ввечері

Учора, близько 23-ї години, інспектори отримали повідомлення про стрільбу на вулиці Героїв Крут. Поліцейські негайно прибули за вказаною адресою та виявили в помешканні громадянина, мисливську зброю та набої до неї.

У квартирі перебувала ще дружина останнього, яка підтвердила, що її чоловік дійсно має мисливську зброю, набої до неї та стріляв на балконі в повітря. Жінка додала, що дозвіл на зброю її чоловік не продовжував від 2014 року.

Інспектори роти тактико-оперативного реагування затримали чоловіка та викликали на місце слідчо-оперативну групу, які вилучили зброю й надалі з’ясовуватимуть всі обставини цієї події.