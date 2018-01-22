«Експерти внесли Україну в 10-ку для інвестицій, але за певних умов», – Роман Заставний

Складною, проте чи не найпотрібнішою реформою народний депутат з Тернопільщини назвав судову. Оскільки дати оцінку діям чи бездіянням служителів феміди має суд, служителям в мантіях часто важко оцінити своїх колег.

«Для реалізації будь-яких реформ потрібні гроші. Ці кошти можуть зайти в Україну, коли інвестор, вітчизняний чи іноземний, матиме гарантії їх збереження, – наголошує Роман Заставний. – Гарантувати це йому може навіть не президент, а суд. А коли маємо не зовсім однозначну позицію суддів по тих чи інших питаннях, і часто стикаємося з такими рішеннями, що на голову не налазить – в цій ситуації інвестори обмежують вкладення».

Як додав народний депутат, за нещодавніми дослідженнями, більшість економічних експертів поставили Україну в 10-ку країн для вкладень. Але прописали пункт «за умови». Англійці, для прикладу, взагалі виставили Україну на першу сходинку. За їхньою версією, розповідає Роман Заставний, наша економіка має потенціал, в який варто вкладати попри всі наявні в ній ризики. Адже трудові та природні ресурси, нерухомість нашої держави – недооцінені. То ж одне із завдань політиків – доводити, що потенціал в України є.

Водночас працювати ефективніше треба усім антикорупційним органам, і загалом правоохоронній системі. Оскільки не можна сьогодні сказати, переконаний Роман Заставний, що продажними є всі судді. Варто визнати, що є й ті, хто виконує норму закону, не зловживає нею. Проте окремі службовці дискредитують всю систему, чого достатньо.