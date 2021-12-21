У Тернополі оновили графік роботи центрів вакцинації населення та пунктів щеплень проти COVID-19, а один і зовсім припинив свою роботу. Про це інформує Тернопільська міська рада.

Так, пункт щеплення на вул. Шпитальній, 4 наразі припиняє свою роботу.

До того ж, тепер отримати вакцинацію препаратами CoronaVaс та AstraZeneca, що були доступні у вказаному пункті щеплення, відтепер можна в ТРЦ «Подоляни» (вул. Текстильна, 28-Ч) та ТЦ «Орнава» (вул. Анатолія Живова, 15-А).

З метою економії часу жителі громади можуть попередньо записатися на вакцинацію на сайті https://www.medical.te.ua/ua/.

Отримати консультацію щодо вакцинації, термінів ревакцинації, місця проведення вакцинації та графіку роботи центрів вакцинації населення можна за телефоном гарячої лінії +380678811066.

Влада закликає жителів громади зробити щеплення проти COVID-19.

Пункти щеплення, Центри вакцинації населення Час прийому, год. Вакцина Телефон для довідок Центр дозвілля і молодіжних ініціатив ім. Довженка просп. Злуки, 45 09:00-20:00Пн – Нд Pfizer-BioNTech +380678811066 ТЦ «Епіцентр» вул. Поліська, 7 09:00-20:00Пн – Нд Pfizer-BioNTech +380678811066 ТРЦ «Подоляни», вул. Текстильна, 28 09:00-20:00Пн – Нд CoronaVaсModernaAstraZeneca +380678811066 ТЦ «Орнава» вул. Анатолія Живова, 15-А 09:00-20:00Пн – Нд CoronaVaсAstraZeneca +380678811066 КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» ТМР вул. Руська, 47 Мобільна бригада №1Робота на виїздіПн – Пт, 09:00-11:00 Робота за попереднім записом (каб. №7)Пн – Пт, 11:00-16:00Нд 10:00-14:00 Мобільна бригада №2 Пн – Пт, 09:00-16:00 Сб 10:00-14:00 (каб. №21) Pfizer-BioNTech Pfizer-BioNTech CoronaVaсAstraZeneka +380987655908 +380987655908 +380987655908

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