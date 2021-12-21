На Тернопільщині діятимуть обмеження для невакцинованих медиків та освітян

Із 20 січня медичних працівників закладів державної та комунальної власності, які не щепилися проти COVID-19, не допускатимуть до роботи. Про це під час брифінгу розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.

“У Тернопільській області медичні працівники закладів комунальної власності вакциновані на 99,5 %. А з 20 січня всі інші працівники повинні бути відсторонені, якщо людина прийняла рішення, що вона не хоче вакцинуватися, без збереження заробітної плати”, – повідомила Ярмоленко.

Також з 20 січня не допускатимуть до роботи працівників дошкільних навчальних закладів, які не мають щеплення проти COVID-19. Невакцинованих працівників медичних та дошкільних закладів будуть відсторонювати від роботи без збереження заробітної плати. Але в разі, якщо людина має протипоказання до вакцинації, обов’язкове щеплення на неї не поширюється, каже Ольга Ярмоленко.

За її словами, на сьогодні такі обмеження діють для невакцинованих працівників центральних органів виконавчої влади, місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, закладів вищої, професійної та середньої освіти не залежно від форм власності, а також комунальних підприємств, установ та організацій.