У Тернополі пʼяна водійка вчинила ДТП

Алкоголь і кермо — несумісні: нетвереза водійка вчинила ДТП та Сьогодні, близько 17-ї години, патрульні отримали виклик про ДТП без травмованих на вулиці Володимира Лучаківського.

Водійка автомобіля BMW не впоралася з керуванням і в’їхала в огорожу, після чого залишила транспортний засіб та покинула місце події.

Завдяки очевидцям інспектори оперативно виявили 45-річну громадянку неподалік, яка підтвердила свою причетність до автопригоди.

Під час спілкування з керманичкою поліцейські помітили у неї ознаки алкогольного сп’яніння. Жінка зізналася, що вжила алкоголь після ДТП і погодилася пройти огляд на стан спʼяніння на місці.

❗️Результат огляду виявився позитивним. Прилад Драгер зафіксував показники, що перевищували вимірювальний діапазон приладу.

На порушницю патрульні склали адмінматеріали:

➡️ за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;

➡️ за ч. 4 ст. 130 (Вживання алкоголю особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю) КУпАП.

Дякуємо громадянам за небайдужість 🤝🏻