Як ветерану отримати грант на власну справу?

Програма «Грант для ветеранів та членів їхніх сімей» реалізується службою зайнятості в рамках урядового проєкту «єРобота». Отримати грант можуть громадяни України з числа учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їх подружжя.

Розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць:

• до 250 тис. гривень – 1 робоче місце (для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни або для члена їх сім’ї);

• від 250 тис. до 500 тис. гривень – 2 робочих місця (для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни або для члена їх сім’ї);

• від 500 тис. до 1 млн. гривень – 4 робочих місця (учасник бойових дій та/або особа з інвалідністю внаслідок війни повинна бути зареєстрована як фізична особа-підприємець не менше 36 місяців до моменту подання заяви на отримання гранту).

До речі, якщо Ви отримали грант від 500 тис. грн до 1 млн грн, Тернопільська ОВА відшкодує 50% власного внеску співфінансування у розмірі до 100 тис. грн.

Грантові кошти можна витратити на:

• 100% – придбання меблів, обладнання, транспортних засобів (які будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях);

• до 70% – закупівлю свійських тварин, птиці та бджіл, молодняка тварин та птиці, саджанців, посівного матеріалу, сировини, матеріалів, товарів та послуг, пов’язаних з реалізацією бізнес-плану;

• до 50% – закупівлю ліцензійного програмного забезпечення;

• до 50% – придбання на умовах лізингу обладнання, крім автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів особистого користування;

• до 30% – плату за оренду обладнання;

• до 25% – орендну плату за користування нежитловим приміщенням, земельною ділянкою, які будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях;

• до 10% – послуги з маркетингу та реклами.

Як податися на грант та отримати кошти?

Крок 1 – скласти бізнес-план і подати заяву через портал Дія. Уповноважений банк перевіряє відомості про заявника та його ділову репутацію, а регіональний центр зайнятості аналізує наданий бізнес-план.

Крок 2 – пройти онлайн-співбесіду. Повідомлення про прийняте рішення Державного центру зайнятості надійде до особистого кабінету учасника програми. Якщо рішення позитивне – крок 3.

Крок 3 – протягом 20 робочих днів звернутися до Ощадбанку, укласти договір про надання гранту та відкрити рахунок для зарахування коштів.

У цей же термін фізичній особі потрібно зареєструватися як ФОП або створити юридичну особу.

Використати кошти гранту за цільовим призначенням, визначеним договором та бізнес-планом, створити нові робочі місця необхідно протягом 6 місяців з дня зарахування коштів на рахунок. Максимальний період реалізації бізнес-проєкту за наданим грантом складає 3 роки.

https://www.dcz.gov.ua/people/ubd Більше інформації про можливості отримання гранту – на сайті Державної служби зайнятості в рубриці «Громадянам» – «Грант для ветеранів та членів їхніх сімей»

Якщо у ветерана або його подружжя є потреба у додаткових знаннях щодо планування та розвитку бізнесу, за інформацією можна звернутися до фахівців найближчого підрозділу служби зайнятості. Вони безоплатно нададуть консультацію або ж скерують на навчання. Вам на допомогу також:

Освітній серіал про подання грантових заявок

Додаткова інформація про програму

Відеоінструкція «Як подати заявку на грант «Власна справа»*

Безкоштовні консультації ветеранам, інвалідам війни та членам їх сімей від партнерів Мінекономіки щодо подання заяв, складання бізнес-планів, ведення бізнесу

Посібник «Як отримати підтримку в рамках грантових програм «Гранти для ветеранів та другого з подружжя» та «Власна справа» у програмі «єРобота»

Ви можете звернутись за консультаціям щодо проєкту до будь-якого зручного Вам центру зайнятості, особисто або по телефону та Вам будуть надані необхідні консультації