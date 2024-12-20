12:59 | 20.12.2024
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Новини Тернополя 

У Тернополі пʼяний чоловік побив продавчиню , а його собака покусала адміністратора

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41-річний тернополянин у стані алкогольного сп’яніння влаштував конфлікт у магазині, під час якого його собака покусала працівницю торгового закладу. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом вчинення хуліганських дій.  

Повідомлення про інцидент надійшло до співробітників Тернопільського районного управління поліції від медиків. До лікарні звернулася жителька Тернополя із рваними ранами ніг. Як з’ясувалося, потерпілу покусав собака в крамниці, де вона працює.

Як встановили поліцейські, собака належить відвідувачу магазину. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, поводився агресивно, лаявся та вдарив одного з продавців в обличчя. Коли працівники магазину намагалися заспокоїти дебошира, його собака вкусила адміністраторку торгового закладу. 

Правоохоронці встановили особу хулігана. Ним виявився 41-річний житель Тернополя.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 5 років обмеження волі.

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