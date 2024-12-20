У Тернополі пʼяний чоловік побив продавчиню , а його собака покусала адміністратора

Повідомлення про інцидент надійшло до співробітників Тернопільського районного управління поліції від медиків. До лікарні звернулася жителька Тернополя із рваними ранами ніг. Як з’ясувалося, потерпілу покусав собака в крамниці, де вона працює.

Як встановили поліцейські, собака належить відвідувачу магазину. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, поводився агресивно, лаявся та вдарив одного з продавців в обличчя. Коли працівники магазину намагалися заспокоїти дебошира, його собака вкусила адміністраторку торгового закладу.

Правоохоронці встановили особу хулігана. Ним виявився 41-річний житель Тернополя.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 5 років обмеження волі.