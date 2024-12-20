росія аткувала Херсон: є загиблі та поранені, пошкоджено критичну інфраструктуру

У п’ятницю, 20 грудня Херсон зазнав масованого російського артилерійського обстрілу, що спричинив влучання в житлові будинки, наразі відомо про двох загиблих і 10 поранених, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, у районах міста зникло світло, не працює міський електротранспорт та світлофори. Повідомляють у військовій адміністрації.

Відбувається масований обстріл міста Херсон. Є постраждалі цивільні! Багато влучань в багатоквартирні житлові будинки.

Керівник ОВА Прокудін повідомив, що місто перебуває під масованим обстрілом артилерії й закликав всіх перебувати в укриттях.

Внаслідок ранкового обстрілу тяжкі поранення отримав 76-річний чоловік. У нього мінно-вибухова травма та уламкове поранення грудної клітини.

Ще одного 63-річного чоловіка ушпиталили з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами.

О 8.51 голова Херсонської ОВА Прокудін повідомив, що станом на цю хвилину відомо про одного загиблого і девʼятьох поранених.

За словами голови ОВА, окупанти влаштували у місті пекло. “Вибухи – у всіх районах обласного центру. Ворог цілеспрямовано атакував житлову забудову, соціальну та критичну інфраструктуру”, – зазначив він.

Також відомо, що серед постраждалих у двох жінок 57 і 69 років і 42-річного чоловіка мінно-вибухова травма, садна, рани, уламкові поранення.

Через масовані російські обстріли на Херсонщині без електропостачання залишилися до 60 тисяч абонентів. Пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури призвело до знеструмлень споживачів у мікрорайонах Шуменський, Житлоселище, Таврійський та Острів міста Херсон. Також електропостачання відсутнє у Білозерці та Комишанах. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, аби щонайшвидше відновити світло .

Пізніше в Офісі генпрокурора розповіли, що під час масованого артилерійського обстрілу Херсона 20 грудня загинули дві людини – чоловіки 60 та 75 років,

Пошкоджено цивільні обʼєкти, серед яких приватні та багатоквартирні житлові будинки, а також лінії електромереж.

О 9.50 Мрочко повідомив, що кількість поранених збільшилась до 10 людей. У Корабельному районі контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми отримав 73-річний чоловік. Медики надали йому допомогу на місці.