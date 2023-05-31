У Тернополі патрульні врятували жінку

Учора ввечері, близько 20-ї години, патрулюючи на вулиці Микулинецькій, інспектори Олег Осяк та Вадим Терновий побачили жінку, яка лежала неподалік пішохідного переходу та не могла підвестися самостійно.

Охоронці порядку негайно підʼїхали до громадянки, щоб надати необхідну допомогу. Жінка розповіла, що перечепилася за бордюр, впала та сильно забила ногу.

Поліцейські посадили жінку до службового автомобіля та запропонували викликати швидку допомогу. Громадянка відмовилася від допомоги медиків, тож інспектори відвезли її додому.

Жінка щиро подякувала патрульним за людяність та надану допомогу.