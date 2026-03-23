У Тернополі патрульні зупинили неповнолітнього водія без прав та мотошолома

У суботу в центрі Тернополя патрульні зупинили мотоцикл за порушення правил дорожнього руху: водій перевозив пасажира без мотошолома.

Під час перевірки з’ясувалося, що кермувальнику лише 17 років і він не має права керування транспортними засобами. Крім того, сам мотоцикл не був зареєстрований у встановленому законом порядку.

На місце події прибув родич неповнолітнього, який замість того, щоб заохотити дотримання правил, намагався виправдати порушення словами: “не такого й злочинця зловили, можна усно попередити”.

За цією подією патрульні повідомили ювенальну поліцію та склали на водія адміністративні протоколи:

за ч. 6 ст. 121 КУпАП — керування транспортним засобом, не зареєстрованим у встановленому законом порядку;

за ч. 2 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом без права керування;

за ч. 5 ст. 121 КУпАП — перевезення пасажира без мотошолома.

Двоколісний транспорт завжди несе ризики. Правила дорожнього руху однакові для всіх, а їх дотримання — гарантія безпеки на дорозі.