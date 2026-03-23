Терміновий розшук: 11-річну дівчинку знайшли у Тернополі

23 березня 2026 року до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру: її 11-річна донька близько 17 години пішла гуляти та не повернулася додому.

Матір намагалася самостійно розшукати дівчинку, проте та не виходила на зв’язок. На допомогу прийшли ювенальні поліцейські, які встановили місцеперебування дитини. Життю та здоров’ю школярки нічого не загрожує.

Як з’ясувалося, дівчинка вже не вперше тікає з дому, тому вона перебуватиме на профілактичному обліку в поліції.

Правоохоронці вкотре звертаються до батьків: дбайте про безпеку дітей та цікавтеся їхнім дозвіллям. Не залишайте дітей без нагляду на тривалий час, пояснюйте правила поведінки та застерігайте від ігор у покинутих або недобудованих спорудах, на високих будівлях та поблизу водойм.

Поліція наголошує: якщо дитина зникла — не зволікайте та негайно телефонуйте на спецлінію 102.