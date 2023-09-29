У Тернополі водій автомобіля BMW зухвало порушив ПДР

Днями, водій автомобіля BMW зухвало порушив правила дорожнього руху на вулиці 15-го Квітня, а пасажир зробив відео порушення й опублікував в соціальних мережах.

Інспектори оперативно розшукали керманича, розʼяснили йому небезпеку таких дій та винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил дорожнього руху) КУпАП.

Нагадуємо, що всі учасники дорожнього руху зобовʼязані забезпечувати безпеку руху та не наражати на небезпеку себе й оточуючих.

Кермуйте відповідально 👆