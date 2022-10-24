У Тернополі пес бійцівської породи покусав господарів, їх врятували патрульні

Учора близько 17-ї години на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що в одній з квартир на вулиці Текстильній, агресивний неконтрольований пес бійцівської породи, покусав власників та не дає можливості громадянам вийти з помешкання.

Інспектори оперативно прибули за потрібною адресою, разом з ними приїхали і медики. Патрульні спробували власними силами заспокоїти тварину та зайти до квартири, але їм це не вдалося. Тож, аби не зашкодити тварині, поліцейські зв’язалися із ветеринарною клінікою та попросили їх про допомогу. Вже за лічені хвилини, працівник ветклініки доставив охоронцям порядку заспокійливі препарати, щоб безпечно знешкодити агресивну травину.

Патрульні застосували до собаки заспокійливе, та вже за декілька хвилин забезпечили доступ медичним працівникам до громадян, що зазнали тілесних ушкоджень. Тварину ж доставили до однієї з ветеринарних клінік міста, для обстеження та необхідного лікування. Наразі життю та здоров’ю, як громадян, так і тварини нічого не загрожує.

Дякуємо патрульним та медикам за своєчасну допомогу, а працівникам ветеринарної клініки за правосвідомість, професійність та безвідмовну неодноразову допомогу.