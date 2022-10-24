На Тернопільщині скажений кіт покусав двох людей

Надзвичайна подія сталась с. Вілія Шумської територіальної громади. 17 жовтня до Управління Держпродспоживслужби у Кременецькому районі звернулася жителька с. Вілія стосовно загибелі кота, який утримувався у її домогосподарстві. Як з’ясувалось, цей кіт напередодні покусав саму жінку, а також її батька. Тому жінка вирішила не ризикувати та перевірити чи не був кіт скаженим.

Для з’ясування обставин загибелі домашньої тварини, спеціалісти Управління Держпродспоживслужби у Кременецькому районі, здійснили відбір патматеріалу загиблої тварини та направили в Тернопільську регіональну державну лабораторію ветеринарної медицини. Наступного дня надійшов звіт, яким підтверджено виявлення збуднику сказу у загиблої тварини.

Потерпілим людям провели комплекс профілактичних заходів від сказу та організували контроль за станом їх здоров’я.

Також, 21жовтня, за даним фактом відбулося позачергове засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кременецькій ОВА, де прийнято рішення щодо запровадження карантинних обмежень та оголошено неблагополучним по сказу тварин с. Вілія Шумської ТГ Кременецького району та затверджено відповідний план-заходів по ліквідації спалаху сказу.