У Тернополі під час суду знепритомніла молода жінка

Життя людини вдалося врятувати завдяки професійним діям і швидкій реакції співробітників Служби судової охорони, які вчасно опинилися поряд та надали першу долікарську допомогу під час судового процесу у Тернопільському апеляційному суді.

28 січня 2020 року під час суду раптово знепритомніла молода жінка. Співробітник територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області Андрій Тхорик, не втрачаючи ні секунди, підбіг до потерпілої та привів жінку до свідомості скориставшись штатною «аптечкою».

Правильно зорієнтувавшись в складній ситуації викликав швидку допомоги та покликав на допомогу штатного медика територіального управління – Ніну Івасик, яка своїми професійними діями підримувала потерпілу до передачі в руки лікарів.