Відомий тернопільський бізнесмен, нардеп Іван Чайківський показав фото зі свого весілля

Народний депутат України, засновник та директор ТОВ «Корпорація «Агропродсервіс» Іван Чайківський сьогодні відзначає з дружиною 20 років подружнього життя. З нагоди цієї події Іван Чайківський опублікував фото з власного весілля.

20 років. Вірою та правдою. В горі і радості. Душа в душу. Заради один одного. Заради дітей та батьків. Заради ранкової посмішки та вечірнього “дякую”. Щодня. Щомісяця. Щороку. Люблю…, – написав у пості Іван Адамович.