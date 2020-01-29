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Новини Тернополя 

Відомий тернопільський бізнесмен, нардеп Іван Чайківський показав фото зі свого весілля

Irena 0 Views Прокоментуй!

Народний депутат України, засновник та директор ТОВ «Корпорація «Агропродсервіс» Іван Чайківський сьогодні відзначає з дружиною 20 років подружнього життя. З нагоди цієї події Іван Чайківський опублікував фото з власного весілля.  

  • 20 років. Вірою та правдою. В горі і радості. Душа в душу. Заради один одного. Заради дітей та батьків. Заради ранкової посмішки та вечірнього “дякую”. Щодня. Щомісяця. Щороку. Люблю…, – написав у пості Іван Адамович. 

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