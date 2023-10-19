У центрі Тернополя здають в оренду частину
Запрошуємо 2 листопада взяти участь в аукціоні оренди частини фасаду адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної військової адміністрації.
💰Стартова ціна — 2 758,48 грн.;
⌛️Прийом пропозицій до участі — до 01.11.2023 20:00;
🗓 Дата аукціону — 02 листопада 2023 року; http://surl.li/mhyuc
📏Площа —48 м²;
📍Локація — м. Тернопіль, вулиця Князя Острозького, 14.
Якщо серед запропонованих об’єктів ви не знайшли той, який міг би стати платформою для реалізації бізнес-проєкту, є можливість самостійно ініціювати оренду держмайна. Детальна інформація про механізм — https://bit.ly/3IcKEFk
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↪️Детальніше про актив – http://surl.li/mhyuz