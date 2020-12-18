У Тернополі покарали водія, який взяв у маршрутку більше людей, ніж можна

Тернопільський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу водія міського автобусу Дмитра Б. на постанову Тернопільського міськрайонного суду від 12 листопада 2020 року, якою його визнано винним у порушенні правил карантину людей (ст. 44-3 КУпАП) та стягнуто 17 тис. грн штрафу.

Як встановлено місцевим судом, вранці, 26 жовтня 2020 року, Дмитро Б. у м. Тернополі перевозив пасажирів за міським маршрутом №8 та допустив порушення правил карантину. А саме на час перевірки в салоні автобусу перебувало 29 пасажирів, хоча технічною характеристикою транспортного засобу передбачено 23 місця для сидіння, чим порушив підпункт 2 пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України № 641 від 22 липня 2020 року.

Не погодившись із рішенням місцевого суду, Дмитро Б. подав апеляційну скаргу і просив дану постанову скасувати та закрити провадження у справі, оскільки вважає, що відповідальність за порушення правил карантину (ст. 44-3 КУпАП) несе організатор перевезень, а не водій, який керує ввіреним йому транспортним засобом.

Суд не погодився з таким твердженням, оскільки ст. 44-3 КУпАП передбачає відповідальність за порушення правил щодо карантину людей як фізичними, так і посадовими особами. Крім того, вину водія підтверджує рапорт поліцейського та відеозапис із нагрудних відеокамер поліцейських.

Разом із тим, у суді першої інстанції Дмитро Б. визнав свою вину та вказав, що на нього вже втретє складається протокол за аналогічні правопорушення.

Враховуючи наведене, Тернопільський апеляційний суд апеляційну скаргу Дмитра Б. залишив без задоволення, а постанову місцевого суду — змін.

Пресслужба Тернопільського апеляційного суду