У Тернополі поліцейські посилили патрулювання вулиць у нічний час

Працівники поліції продовжують здійснювати додаткові заходи щодо забезпечення публічної безпеки. Для захисту громадян та підтримання правопорядку поліцейські посилили патрулювання на вулицях обласного центру.

Минулого тижня кількість нарядів поліції на вулицях міста у нічний період значно збільшилася. На чергування з 23:30 заступили працівники роти поліції особливого призначення, управління превентивної діяльності та поліції охорони.

Поліцейські стежили за дотриманням законності, перевіряли підозрілих осіб, транспортні засоби. Окрім цього, поліцейські моніторили і дотримання режиму роботи різних розважальних закладів.

Під час відпрацювання поліцейські задокументували десятки порушень правил дорожнього руху, серед яких керування транспортним засобами особами, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, без відповідних документів на право керування авто та перевищували встановлені обмеження швидкості руху.

Чимало громадян порушували дотримання комендантської години. З такими порушниками правоохоронці провели бесіди щодо недопущення ігнорування вимог чинного законодавства, а на трьох громадян склали адміністративні протоколи за розпивання алкоголю у громадських місцях.

Поліцейські заходи триватимуть і надалі. Закликаємо краян бути відповідальними, дотримуватися комендантської години та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.