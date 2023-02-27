На Закарпатті вночі стався землетрус

27 лютого 2023 року о 03:15:39 (за київським часом) Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі селища Велика Добронь, 19 км на захід від м. Мукачево Закарпатської області, магнітудою 3,3 (за шкалою Ріхтера) на глибині 2 км. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією відноситься до сильно відчутних, землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, під відкритим небом – небагатьма. Люди просинаються, але ніхто не лякається. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний”, – йдеться в повідомленні.

Останній землетрус, який відчувався більш ніж у 15 населених пунктах Закарпаття, стався 3 січня 2023 року з магнітудою 3,8.