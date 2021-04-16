У Тернополі учні повернуться у школу, але навчання буде змішане

Під час сьогоднішнього засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної НС природнього характеру на території Тернопільської громади вирішили внести зміни до роботи освітніх закладів.

Відтак, з 19 квітня освітній процес для учнів 5-11 класів відбуватиметься з використанням «змішаних форм навчання» та технологій дистанційного навчання (групами до 15 учнів через день).

“Учні старших класів повернуться за шкільні парти з понеділка, 19 квітня. Вчитимуться вони за змішаною формою навчання. Учні 1-4 класів продовжують ходити до школи, як і раніше”, – повідомила у Фейсбук начальниця управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк.

Очна форма навчання передбачена для вихованців закладів позашкільної освіти. Також для учнів (студентів) закладів професійної (професійно-технічної) освіти, Галицького коледжу імені В. Чорновола, Тернопільського фахового коледжу ТНПУ ім. І. Пулюя.

Керівники закладів відповідальні за неухильне дотримання вимог санітарного законодавства під час організації освітнього процесу.

Тернополяни