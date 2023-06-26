У Тернополі працівники поліції врятували чоловіка, який хотів стрибнути з даху

У неділю, 25 червня, близько 8 години на лінію 102 надійшло повідомлення від охоронця одного із навчальних закладів Тернополя про те, що невідомий чоловік виліз на трубу котельні та погрожує стрибнути вниз.

На виклик миттєво виїхали всі екстрені служби.

Екіпаж патрульних, які перші прибули на місце події, виявили чоловіка вже на даху будинку. Незнайомець перебував у збудженому стані і говорив про намір стрибнути звідти. Шляхом перемовин патрульним вдалося переконати його спуститися донизу.

Працівники поліції забезпечили супроводження чоловіка до медичного закладу для подальшого обстеження.

Як з’ясувалося, фігурант – 38-річний житель Тернополя, раніше був судимий за наркозлочини.