У Тернополі працює “Банк одягу”: хто може отримати безкоштовні речі

У Тернополі працює “Банк одягу” від Червоного Хреста. Внутрішньо переміщені особи, малозабезпечені сім’ї та люди з інвалідністю можуть безкоштовно отримати необхідні речі. Тут є одяг, взуття, постільна білизна, ковдри, подушки. Послугу для мешканців Тернополя вдалося запустити завдяки програмі «BraVо», – пише “Файне місто“.

“Банк одягу” повноцінно запрацював у січні 2023 року. Зараз заклад діє у приміщенні Тернопільського міського товариства Червоного Хреста на вулиці Шпитальній. Про його роботу розповіла фахівець розвитку Тернопільської міської організації товариства Червоного хреста Олена.

Сьогодні, 10 березня, в нас приміщення не велике, але зручно організували банк одягу, завдяки програмі «BraVо», яка зайшла у товариство Червоного хреста. В нас була змога закупити на суму 50 тисяч обладнання для того, щоб було максимально комфортно поскладати і одяг, і вішаки, і засоби для догляду та очищення. Адже одяг до нас поступає, як з гуманітарної допомоги від закордонних партнерів, так і нам допомагає обласна організація Червоного хреста. Одяг є новий з бирками, а є й вживані речі. І для того, щоб вони мали презентабельний вигляд, ми їх відпарюємо , щоб люди могли скористатися речами , яких найбільше потребують, – розповідає волонтерка.

Хто може отримати одяг та що для цього потрібно?

Відкритий заклад у понеділок з 09:00 до 13:00 та у п’ятницю з 09:00 до 15:00. Відвідувачів намагаються обслуговувати якомога швидше, аби всі почувались затишно. Зазвичай до “банку” приходять від 15 до 40 в людей протягом дня. Одяг розкладають по сезонах, аби кожен міг швидко знайти необхідну річ. Як зазначили працівники, беруть люди від 3 до 5 позицій одягу, адже у “банку” ведеться певний облік. Якщо ж є діти – можна брати і більше речей.

Щоб отримати в “банку речей” необхідний одяг, з собою потрібно мати паспорт та документ, який засвідчує статус ВПО. Відвідувати цей заклад можна необмежену кількість разів. Якщо одяг брали дітям, але помилилися з розміром – речі можна повернути. Важливо тільки, щоб одяг був у належному стані.

Також тут ведуть сторінку Facebook та Instagram, у яких повідомляють про зміни в роботі закладу, акції та іншу важливу інформацію. Приєднатись до допомоги ВПО за бажанням може кожен тернополянин.