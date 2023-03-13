У Тернополі працює «гаряча лінія» для підтримки та допомоги родин полеглих Героїв

Днями у Тернополі запрацювала «гаряча лінія» для підтримки родин та дітей полеглих захисників в російсько-українській війні. Це один із заходів, який передбачено у межах Програм підтримки родин Героїв, які були прийняті на сесії міської ради.

Сім’ї отримуватимуть комплекс безкоштовних соціальних послуг: соціального супроводу, соціальної адаптації, консультування, матеріальну та інші види допомоги.

«Програми підтримки родин та дітей Героїв Тернополя і громади прийняті на 2023- 2025 рік, в рамках яких затверджено ряд заходів, що реалізовуватимуться. Визначено осіб, які будуть закріплені за кожною сім’єю для допомоги у вирішенні проблем. Також для підтримку зв’язку створений спеціальний чат, де щодня можна буде отримати актуальну інформацію і повідомляти про свої потреби, – розповідає міський голова Сергій Надал. – Окрім цього працюватиме «телефон довіри». Також планується відновити такі ініціативу як патронаж та наставництво над дітьми Героїв. Прошу підприємців, меценатів, бізнесменів, політиків допомогти нашим дітям. Познайомити їх зі своїми професіями, здобутками, запрошувати на свої підприємства.

Звертатися за допомогою родини можуть на «гарячу лінію» 098 174 77 41. Усі охочі надати допомогу також можуть телефонувати за вказаним номером телефону.