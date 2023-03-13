Директор “Тернопільобленерго” фігурує у розслідуванні УП щодо лобіста російського бізнесу в Україні

Керівник «Тернопільобленерго» Ігор Юхимець фігурує у розслідуванні «Української правди» стосовно Леоніда Ашкеназі, якого журналісти підозрюють у лобіюванні інтересів російського бізнесу в Україні. Зокрема, він відвідував готель, в якому проживає Ашкеназі.

26 грудня 2022 року Леоніда Ашкеназі затримали на кордоні України та виявили у його телефоні близько 200 контактів представників Росії. Пересувався він на автомобілі тютюнового монополіста “Тедіс” одеських бізнесменів Бориса Кауфмана та Олександра Грановського, яких теж пов’язують з російським бізнесом. Леоніда Ашкеназі видання називає віцепрезидентом «Динамо», а сам Ашкеназі стверджує, що така кількість російських телефонів пов’язана виключно з його футбольними справами. Також Ашкеназі має частку менш, ніж 10 % в телеканалі “1+1”.

Як повідомляє «УП», Ашкеназі під час війни Ашкеназі відвідував іспанську Марбелью. Чоловік залишив Україну завдяки довідці від Міністерства оборони, що він є фахівцем з літальних апаратів. На той момент Леонідові було 59 років, що є призовним віком. В Іспанії він проводив зустрічі з багатьма бізнесменами, зокрема й російськими.

Вказано, що за Ашкеназі до місцевого готелю приїжджав Дмитро Петровський («УП» називає Петровського віцепрезидентом Федерації боксу України. Уточнюємо: Петровський був віцепрезидентом у ФБУ Володимира Продивуса, якого позбавлено посади. В нинішньому керівному органі ФБУ Петровського немає – прим. Tribuna.com). Ашкеназі стверджує, що Петровський просто підвіз його на зустріч. Згодом журналісти помітили, як Петровський проводжає з ресторану, де відбулась зустріч, російського бізнесмена Іллю Хайкіна. «УП» стверджує, що бізнесмен має британський паспорт і за допомогою Ашкеназі планує зайти в будівельний бізнес в Україні.

Повідомляється, що у Ашкеназі є функція вирішувати питання, пов’язані з російським бізнесом або бізнесом, пов’язаним з Росією.

Крім того, стверджується, Ашкеназі безкоштовно мешкає у готелі Premier Palace. Сам він це заперечує і каже, що сплачує за проживання.

“Якщо ввечері прийти до цього готелю, то нескладно помітити – без світла майже всі вікна. За нашими спостереженнями, в готелі поміж інших нечисельних гостей вже два місяці постійно мешкає бізнесмен на ім’я Леонід Ашкеназі”, – зазначає УП.

Печерський суд раніше наклав арешт на мережу готелів Premier, до якої входить і Premier Palace. «УП» повідомляє, що офіційною власницею мережі готелів є Наталія Селіванова – цивільна дружина одного з лідерів наближеної до Кремля «Лужниківської групи» Михайла Воєводіна. Неофіційні власники – росіяни віцеспікер державної думи Олександр Бабаков, Євген Гінер (президент ЦСКА) та Михайлов Воєводін. Воєводін – «злодій у законі» та перебуває під санкціями в Україні.

У Premier Palace Ашкеназі проводить зустрічі з політиками, нардепами, здебільшого представниками президентської фракції “Слуга народу”, бізнесменами та просто впливовими особами. Сред відвідувачів готелю, у якому, як зазначалося, майже ніхто не живе, журналісти помітили чоловіка, який приїхав на Toyota Land Cruiser ВАТ «Тернопільобленерго». На цьому авто пересувається директор компанії Ігор Юхимець.

Сам Ашкеназі заперечує свої зв’язки з «Лужниківською групою». 26 грудня минулого року його затримали на кордоні та виявили в його телефоні близько 200 контактів з Росії. Він стверджує, що це пов’язано з його футбольними справами.



