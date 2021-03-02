На Тернопільщині мер виписав собі премію втричі більшу за оклад (+ФОТОФАКТ)

На офіційній сторінці у соцмережі політичної партії “Сила людей” Борщівщини, представники якої перебувають в опозиції до діючого міського головиу, опублікована інформація стосовно зарплатні мера Ігоря Чопика (на фото), його заступників та секретарів міської ради.

За представленою інформацією, за два минулих місяці (грудень 2020 року і січень 2021-го), середня нарахована зарплата міського голови Ігоря Чопика становить 50 625 грн. При чому, з цієї суми оклад становить всього 12 тисяч гривень, натомість премії він собі виписав майже утричі більше – 31 875 грн. Ще 6 250 грн. становить надбавки мера і 500 гривень – оплата за ранг.

Зауважимо, що Ігор Чопик далеко не бідна людина. В його власності є офіс у Борщові площею 617 кв. м та три земельних ділянки: 6672 і 1000 кв. м – у Борщові і 1460 кв. м – в Іване-Пусте (колишній Борщівський район). Також родина Чопиків зводить житловий будинок у Борщові загальною площею 258,31 кв. м. У власності Ярослава Чопика також є чотири транспортні засоби: легкові автомобілі – «Мітсубісі Лансер» і «Шкода Супер Б» та вантажні – «Мітсубісі Кантер» і ГАЗ-3302414.

Не обділені зарплатню і підлеглі Ігоря Чопика. Найбільшою зарплатою може похвалитись заступниця мера Уляна Пасічник, якій за минулих два місяці було нараховано по 26 315 грн., при ставці 11 тис. грн. Що цікаво, в пані Уляни надбавка більша, ніж у її керівника – 7 605 проти 6 250 грн., як у плата за ранг – 700 проти 500 грн. Натомість премія у рази більша в мера – понад 30 тис. грн. у пана Чопика і всього 3 500 грн. в Уляни Пасічник.

Першому заступнику міському голови Володимиру Дуплавому, який мав би бути найбільш високооплачуваним після мера, але чомусь не склалось, за січень було нараховано трішки менше 25 920 грн. і на тисячу менше за грудень 2020-го.

Керуюча справами виконавчого комітету Тетяна Горб’як за січень ць заробила 25 596 грн., а секретар міської ради Микола Микитейчук на кілька сотень менше – 25 350 грн. Заступник Олег Малинник заробив за минулий місяць «чистими» 19 369 грн., а ще один заступник мера Анатолій Николів отримав «на руки» – 17 790 грн. Що цікаво, два останніх у грудні 2020-го ще й отримали матеріальну допомогу, щоправда склала вона не значну суму – 3 516 і 1 314 грн. відповідно.

– Якщо би для людей щось примножували, дбали для громади, створюючи робочі місця, то не жаль цих премій і зарплат. А в борщівській громаді масові скорочення і такого безладу ще ніколи не було, – не стримувала слів від оприлюднених зарплат борщівчанка Аня Юрчук.

– Наше керівництво у всіх сферах включило режим економії, окрім себе, – доповнила Мирослава Галяс.



