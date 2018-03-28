У Тернополі пройдисвіти під виглядом працівників газової служби обікрали пенсіонерів

Нехтують краяни елементарним правилом безпеки не впускати до домівки невідомих та продовжують потерпати від рук зловмисників. Впустили до квартири незнайомців і подружжя пенсіонерів з Тернополя, як наслідок – втратили усі заощадження.

Незнайомка постукала у двері тернополян 27 березня близько обіду. Молодиця представилася працівницею газової служби та розповіла, що згідно нововведень, усім людям похилого віку будуть безкоштовно встановлювати нові газові лічильники. Жінка попрохала показати їй обліковий прилад, аби вона могла переписати його номер та заповнити необхідні документи. Старенькі повірили шахрайці та впустили до хати. Допоки жінка відволікала увагу господарів на кухні, до помешкання через незамкнені двері проник її спільник та швидко обнишпоривши кімнати знайшов у шафі в вітальні чимало готівки, яку і викрав. Опісля псевдоробітниця швидко прощалася та покинула дім, а потерпілі лише через декілька годин помітили пропажу кількасот тисяч гривень та 650 євро. Чоловік зателефонував в поліцію.

Поліцейські вкотре застерігають краян не довіряти незнайомцям. Якщо до вас завітала підозріла особа, котра назвалась працівником будь-якої державної чи комунальної установи, в першу чергу попросіть її пред’явити посвідчення, також зателефонуйте на підприємство, аби з’ясувати усі законні обставини такого візиту. Перевірте ретельно почуту інформацію, не поспішайте віддавати незнайомцям гроші за будь-які послуги, розмінювати чи міняти купюри.

У випадку відмови від надання зазначених документів або при відсутності їх, одразу телефонуйте в поліцію. Не впускайте невідомих до помешкання до з’ясування усіх обставин їх візиту! Наголошуємо: якщо до вас завітали невідомі під приводом перевірити лічильники чи показники, обміняти гроші – телефонуйте 102. Правоохоронці перевірять законність таких візитів!

Джерело: відділ комунікації поліції Тернопільської області