На Тернопільщині розпочався збір представників територіальної оборони

У Тернопільській області стартував збір представників територіальної оборони восьми областей Західної України.

Показові заняття з територіальної оборони для представників військових комісаріатів 8-ми областей Західної України розпочалися сьогодні на базі Тернопільського обласного військкомату.

Головна мета триденних зборів – виробити єдину методику та єдині підходи щодо комплектування, формування, проведення заходів бойового злагодження і виконання завдань територіальної оборони. Під час зборів планується зосередити увагу присутніх на нові погляди керівництва Генерального штабу Збройних Сил України щодо формування підрозділів тероборони, їх бойового злагодження, матеріально-технічного забезпечення та управління.

Також заплановано проведення теоретичних занять з вивчення керівних документів по теробороні.

Крім того, будуть проведені практичні заняття по порядку підготовки організаційного ядра підрозділів тероборони. Зокрема, програмою показового навчання передбачено проведення практичних занять підрозділів тероборони у рамках «Єдиного всеукраїнського стрілецького дня».

Захід проводиться під керівництвом заступника командувача оперативного командування «Захід» з територіальної оборони та за сприяння Тернопільської обласної державної адміністрації.