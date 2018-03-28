Аж 20 нагород на цьогорічних чемпіонатах України з лижного фрістайлу здобули тернопільські спортсмени

З 20 до 26 березня вихованці спеціалізованої дитячого-юнацької спортивної школи «Екстрім» взяли участь в Чемпіонатах України серед дорослих, юніорів та юнаків з лижного фрістайлу в дисциплінах могул та парний могул, які відбулися на спорткомплексі «Буковель» в Івано-Франківській області. Тернополяни завоювали там 9 золотих, 7 срібних та 4 бронзові нагороди.

У різних вікових групах 6 спортсменів стали чемпіонами України:

Срібні та бронзові нагороди розподілились наступним чином: