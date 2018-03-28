Новини Тернополя 

Аж 20 нагород на цьогорічних чемпіонатах України з лижного фрістайлу здобули тернопільські спортсмени

Irena 32 Views Прокоментуй!

З  20 до 26 березня вихованці спеціалізованої дитячого-юнацької спортивної школи «Екстрім» взяли участь в Чемпіонатах України серед дорослих, юніорів та юнаків з лижного фрістайлу в дисциплінах могул  та парний могул, які відбулися на спорткомплексі «Буковель» в Івано-Франківській області. Тернополяни завоювали там 9 золотих, 7 срібних та 4 бронзові нагороди.

У різних вікових групах 6 спортсменів стали чемпіонами України:

Член збірної команди України Олег Масира (ТНТУ) – золотий та срібний призер Чемпіонату України серед дорослих.
Член збірної команди України Назар Мончак (ТВПУ №4) – золотий та срібний призер Чемпіонату України серед дорослих та дворазовий Чемпіон України серед юніорів.
Член збірної команди України Сергій Приймак (Технічний коледж) – двічі бронзовий призер Чемпіонату України серед дорослих.
Член збірної команди України Вікторія Приймак (ТЗОШ № 27) – срібна призерка Чемпіонату України серед дорослих та дворазова Чемпіонка України серед юніорів.
Юлія Брудко (ЗОШ № 29) – золота нагорода серед старших дівчат Дмитро Перець (ЗОШ №5) – золота нагорода серед молодших юнаків Олена Мигаль (ЗОШ № 22) – золота нагорода серед молодших дівчат.

Срібні та бронзові нагороди розподілились наступним чином:

Оксана Журак (ЗОШ № 19) – дві срібних нагороди серед юніорок Еліза Ковей (ЗОШ № 28) – срібна та бронзова нагороди серед старших дівчат Олена Заяць (ЗОШ № 6) – срібна нагорода серед молодших дівчат Олександра Сторожук (ЗОШ № 16) – бронзова нагорода серед молодших дівчат.

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