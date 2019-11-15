У Тернополі проведуть курси з підготовки усиновлювачів та прийомних батьків

До уваги жителів міста Тернопіль та Тернопільської міської об’єднаної територіальної громади!



Проводиться набір на курси з підготовки усиновлювачів, прийомних батьків, патронатних вихователів. Заняття на курсах буде проводитись на безоплатній основі по суботах та неділях. Перша група розпочинає навчання 30 листопада 2019 року.

Бажаючі пройти навчання та стати усиновлювачами, прийомними батьками чи патронатним вихователем можуть звертатись до Тернопільського міського центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді (вул.Медова,3)

або за телефонами:

+38 098 174 77 41

(0352) 23 55 92

Детальна інформація на сайті https://sirotstvy.net/ua/

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