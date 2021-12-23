У Тернополі рейд на ялинки

Управлінням муніципальної інспекції спільно з Тернопільським міським відділом поліції ГУ Національної поліції та Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області проведено спільний рейд щодо перевірки законності реалізації новорічних ялинок на території нашого міста.

В ході перевірки виявлено один факт незаконного збуту дерев породи ялина та сосна, де продавець не зміг надати документів про походження продукції у зв’язку з їхньою відсутністю.

Також задокументовано факт продажу ялинок не у визначеному місці та факт захаращення тротуару торгівельною експозицію, що є порушеннями рішення виконавчого комітету №1004 від 10.11.2021.

Ці правопорушення задокументовані адміністративними протоколами, які будуть направлені на подальший розгляд до компетентних органів.

Подібна робота проводитиметься у Тернополі й надалі.

Нагадаємо, відповідно до рішення виконавчого комітету від 24.11.2021, у Тернополі визначено 15 локацій для продажу живих ялинок. Торгівля новорічниими красунями триватиме до 10 січня 2022 року. Здійснювати торгівлю можна лише за наявності документа про походження продукції та угоди на санітарне утримання території, укладеної із балансоутримувачем.