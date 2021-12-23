Тернопільський спортсмен виборов три бронзових медалі на чемпіонаті України

Представник тернопільського “Інваспорту” Богдан Котляр здобув три бронзових медалі на чемпіонаті України з плавання. Про це розповів начальник управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської ОДА Андрій Човган.

За його словами, чемпіонат України з плавання серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору відбувався у місті Кам’янське Дніпропетровської області, пише Суспільне.

Тернопільський центр “Інваспорт” та ДЮСШІ представляли на цих змаганнях двоє спортсменів – кандидат у майстри спорту Богдан Котляр та першокурсник факультету іноземних мов ТНПУ імені Володимира Гнатюка Сергій Ткачук.

Богдан Котляр здобув на турнірі три бронзових нагороди. Так, спортсмен посів третє місце на дистанціях 50 м на спині (підтвердив норматив кандидата в майстри спорту), 159 м к/п, та 200 м в/с.

Спортсмени тренуються у КДЮСШ № 2 імені Юрія Горайського під керівництвом тренерки-викладачки вищої категорії Ольги Федчишин.