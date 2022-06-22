15:00 | 22.06.2022
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Новини Тернополя 

У Тернополі родичі військових можуть передати посилку рідним на фронт: як це зробити

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У Тернополі розпочав працювати центр “ДОПОМОГИ АРМІЇ ВІД ТЕРНОПОЛЯ”.

Про це повідомили у Тернопільській ОВА. 

Жителі області, які бажають безкоштовно передати посилку своїм рідним чи готують передачу для військових, можуть приносити їх на вул. Миколи Лисенка, 8-А ще у п’ятницю та суботу.

19 червня перші вантажі поїдуть з Тернополя одразу за декількома напрямками – Харківська, Донецька та Запорізька області. За додатковою інформацією просимо звертатися за телефоном «гарячої» лінії +38 (067) 009 15 40.

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