У Тернополі родичі військових можуть передати посилку рідним на фронт: як це зробити

У Тернополі розпочав працювати центр “ДОПОМОГИ АРМІЇ ВІД ТЕРНОПОЛЯ”.

Про це повідомили у Тернопільській ОВА.

Жителі області, які бажають безкоштовно передати посилку своїм рідним чи готують передачу для військових, можуть приносити їх на вул. Миколи Лисенка, 8-А ще у п’ятницю та суботу.

19 червня перші вантажі поїдуть з Тернополя одразу за декількома напрямками – Харківська, Донецька та Запорізька області. За додатковою інформацією просимо звертатися за телефоном «гарячої» лінії +38 (067) 009 15 40.