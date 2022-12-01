У Тернополі розглянуть апеляційні скарги львівських правоохоронців, яких засудили на 8 років

24 листопада 2022 року колегією суддів Тернопільського апеляційного суду розпочато розгляд апеляційних скарг, поданих стороною захисту, обвинуваченими Назарієм А., Станіславом Г., Олександром Д., Степаном Д., Дмитром Л., Олегом У., Департаментом патрульної поліції України та потерпілими на вирок Галицького районного суду м. Львова від 3 серпня 2021 року. Про це повідомляє Пресслужба Тернопільського апеляційного суду.

На початку судового засідання сторона захисту надала довідку, що у зв’язку з оголошеним в Україні військовим станом та розпорядженням Міністра оборони України, всі обвинувачені до 11 грудня 2022 року були відряджені у зону бойових дій. Заслухавши думку учасників кримінального провадження, колегія суддів оголосила перерву до 13 грудня 2022 року.

Нагадаємо: вироком Галицького районного суду м. Львова від 3 серпня 2021 року Назарія А., Станіслава Г., Олександра Д., Степана Д., Дмитра Л., Олега У. визнано винуватими за ч.1 ст. 28 – ч.3 ст. 365 КК України (перевищення влади та службових повноважень, тобто умисне вчинення працівниками правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих прав та повноважень, які супроводжувалися насильством, застосуванням спеціальних засобів та болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого Володимира К., діями, за відсутності ознак катування, які спричинили тяжкі наслідки, вчинених групою осіб) та кожному з них призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі із забороною обіймати посади в державних органах, у тому числі, правоохоронних, строком на 3 роки. Відповідності до ст. 54 КК України, обвинувачених позбавлено спеціального звання – лейтенант поліції.

Також частково задоволено цивільний позов потерпілих та стягнуто з державного бюджету України на їх користь 4 млн. 147 тис. 540 грн. моральної та матеріальної шкоди.