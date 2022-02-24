В СБУ прокоментували масове поширення фейків і закликали не піддаватися на провокації

Служба безпеки України опублікувала звернення до українців щодо масового поширення фейків в інформпросторі.

Зокрема, у зверненні йдеться про те, що вітчизняний інформаційний простір стикнувся з новою хвилею фейків та «вкидів».

З’явилися масові повідомлення про нібито наказ Міністерства охорони здоров’я щодо евакуації лікарень у Києві, вивезення людей та обладнання у західні регіони нашої країни. Поширюється і аналогічний «наказ» Міністерства освіти й науки, де серед іншого представлена неправда про мобілізацію студентів. Також розповсюджується дезінформація про українських військових, які нібито отримали СМС від росіян із «порадою» покинути зону ООС.

Перелік «вкидів» можна продовжувати. Всі ці повідомлення – не просто фейк, а частина продуманої інформаційної війни проти України.

Кіберфахівці СБУ системно відслідковують інформаційне поле, фіксують фейки і вживають заходів, аби оперативно нейтралізовувати шкідливу діяльність проросійських пропагандистів, ботоферм та притягнути зловмисників до відповідальності.

Водночас громадян закликають користуватися лише перевіреною інформацією із офіційних джерел та не поширювати чутки.

Завдання агресора – посіяти паніку, наше – зберігати спокій та не піддаватися на будь-які провокації.