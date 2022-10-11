У Тернополі рознервований чоловік побив іншого чоловіка

Сьогодні близько 16-ї години на вулиці Котляревського, інспектори помітили двох громадян, які вчинили бійку.

Поліцейські негайно під’їхали на місце події, виявили чоловіка, який лежав на дорозі з розбитою головою, а поряд стояв інший громадянин з явними ознаками алкогольного сп’яніння, нецензурно виражався та погрожував оточуючим.

Інспектор Олександр Михайлик негайно затримав, ймовірного, правопорушника, а його колега Мар’яна Козюк оперативно надала першу допомогу потерпілому: зупинила кровотечу та викликала на місце карету швидкої.

Зі слів, ймовірного, порушника він рознервувався, тому вдарив іншого чоловіка пустою пляшкою по голові.

Інспектори передали потерпілого медикам та викликали на місце слідчо-оперативну групу, які надалі з’ясовуватимуть всі обставини цієї події.

Дякуємо колегам за пильність та належне виконання службових обов’язків. Так тримати.