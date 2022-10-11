У Тернопільській обласній клінічній лікарні працює відділ з інфекційного контролю

Мета відділу — організація профілактики інфекцій у лікарні та інфекційного контролю з метою запобігання поширенню інфекційних хвороб, у тому числі, пов’язаних із наданням медичної допомоги, мікроорганізмів із антимікробною резистентністю тощо.

✍️ Сьогодні відбулася організаційна нарада із працівниками відділу, на якій обговорили основні напрями діяльності та завдання.

👨‍⚕️ Як поінформував керівник відділу Ростислав Лапін, відділ має діяти замість колишньої комісії з інфекційного контролю та поетапно реформувати в медзакладі систему профілактики інфекцій та інфекційного контролю.

«Ми будемо співпрацювати з Центром громадського здоров’я та з Тернопільським обласним центром контролю й профілактики захворювань у проєкті Протидія поширенню антимікробної резистентності та нераціональному застосуванню антимікробних препаратів», – зазначає Ростислав Лапін.

📌 Додамо, у відділі також працюють координатор навчання і підготовки з профілактики інфекцій та інфекційного контролю, координатор з гігієни рук, заступниця координатора з гігієни рук, клінічний провізор, лікар-епідеміолог, помічниця епідеміолога, статистик.