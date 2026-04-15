У Тернополі розпочинають планове обслуговування газових мереж у будинках

Із 15 квітня у Тернополі стартує технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Роботи проводитимуть фахівці ПрАТ «Тернопільміськгаз».

Йдеться про комплекс планових перевірок, зокрема герметичності газопроводів, стану запірної арматури та загального технічного огляду мереж із подальшим усуненням виявлених недоліків.

Обслуговування здійснюватиметься з періодичністю:

раз на 5 років — для мереж віком до 25 років;

раз на 3 роки — для мереж, які експлуатуються понад 25 років.

У компанії зазначають, що такі роботи допомагають вчасно виявляти небезпеки, запобігати витокам газу, пожежам і аваріям, а також забезпечують стабільну роботу обладнання.

Також можливі позапланові перевірки у разі аварій, підозри на витік газу або змін у користуванні житлом.

У «Тернопільміськгазі» нагадують, що проведення технічного обслуговування є обов’язковим відповідно до вимог законодавства, а оплата за нього нараховується раз на 3 або 5 років залежно від стану мереж.