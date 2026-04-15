08:38 | 15.04.2026
Війна забрала життя митця з Тернопільщини Олега Куцика

Redaktor

Сумна звістка сколихнула громаду на Тернопільщині — унаслідок війни загинув художній керівник Гермаківського будинку культури Олег Куцик.

Про втрату повідомила Тетяна Мартинюк. Загиблий був знаним у селі як творча та щира людина, яка дарувала людям радість своїм співом, добрим словом і усмішкою.

У громаді зазначають, що Олег Куцик залишиться в пам’яті як людина з великим серцем, яка любила свою справу та людей.

Рідним, друзям і близьким висловлюють щирі співчуття.

Вічна пам’ять Герою.

