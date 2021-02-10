У Тернополі сформували мобільні бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу

У Тернополі сформовано мобільні бригади, що прийматимуть участь у вакцинації населення.

У Тернополі триває підготовка до I та ІІ етапів імунізації населення проти COVID-19, які орієнтовно будуть проведені у першому кварталі 2021 року.

Першочерговою буде вакцинація медиків, особливо тих, хто працює у стаціонарах, де надають лікування від COVID-19, та людей з надзвичайно високим ризиком інфікування і розвитку COVID-19.

В КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» уже створено вісім стаціонарних тимчасових пунктів щеплень та дві мобільні бригади, які будуть приймати участь у вакцинації. До складу бригади увійшли: лікар, дві медичні сестри, реєстратор і водій.

Бригади виїжджатимуть у лікувальні заклади та вакцинуватимуть медичних працівників, які надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірус. На першому етапі масової вакцинації бригада буде проводити орієнтовно 100 щеплень за день.

У кожному лікувальному закладі в Тернополі, де надається стаціонарна допомога хворим на COVID-19, також будуть створені тимчасові пункти щеплень.

Наразі проводиться навчання координаторів вакцинації і членів мобільних бригад, а також облаштовуються пункти щеплень (медичне обладнання, медикаменти на випадок несприятливих подій, електронний зв’язок з медичною інформаційною системою).

На другому етапі вакцинація буде проводитися мобільними бригадами (виїзди в організовані колективи, до маломобільних осіб додому) і стаціонарними пунктами щеплень.