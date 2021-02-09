«За умови правильної роботи необхідно 2-3 роки, аби відновити роботу тернопільського аеропорту. Перші кроки вже зроблено», – Михайло Головко

Орієнтовно мільярд гривень та два-три роки необхідно для того, аби відновити роботу тернопільського аеропорту.

Такий крок не лише відкриє для жителів області можливість подорожувати, але й дасть додаткові надходження до бюджету.

На цьому наголосив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Обласна рада знайшла компроміс із Тернопільською міською радою у питанні відновлення роботи тернопільського аеропорту. Так, на попередній сесії ми ухвалили рішення про утворення ТОВ «Аеропорт», яке займеться пошуком інвестора. Аеропорт – стратегічний об’єкт для нашого краю, адже від нього залежить подальший економічний та соціальний розвиток. Запуск роботи летовища був одним із ключових завдань у мої програмі, коли мене обирали на посаду голови обласної ради. Тернопіль має дуже вигідне місце розташування, ми знаходимося посередині усіх обласних центрів Західної України. Питання відновлення роботи аеропорту роками турбує нашу громаду. Ми втратили вже багато часу, адже у цьому напрямку не було зроблено нічого. Будучи народним депутатом, я неодноразово звертався до центральної влади, аби консолідувати зусилля та підняти це питання з мертвої точки, але, на жаль, підтримки не отримав. Якщо в нас не буде аеропорту, то перспектив практично немає, це перетворить нас з обласного центру на районний за рівнем розвитку, – зазначив Михайло Головко.

Михайло Головко також розповів, що обіцяв докласти максимум зусиль для розвитку авіації в обласному центрі, коли йшов на посаду голови облради. Перші кроки у цьому напрямку він вже зробив.

– Сподіваємося, що уряд нас почує та включить тернопільське летовище у Державну цільову програму розвитку аеропортів. Для відновлення його роботи ми маємо об’єднати зусилля обласної та міської рад, облдержадміністрації, народних депутатів з Тернопільщини. Сьогодні летовище перебуває у плачевному стані. Аби аеропорт відповідав міжнародним нормам, нам потрібно добудувати 500 метрів смуги у довжину та розширити її на 3 метри. Тоді Тернопіль зможе приймати літаки майже всіх категорій. Думаю, наступної сесії ми виділимо кошти на розроблення проектно-кошторисної документації, адже без неї неможливо рухатися вперед. Ми також готові до співпраці з приватними інвесторами, можемо розглядати варіанти їхнього співфінансування, наприклад, будівництва терміналу. Ми розуміємо що зараз відбувається жорстка конкуренція. Якщо Тернопільщина втратить час і можливість, то ми відкотимося у розвитку далеко назад. За правильної роботи необхідно 2-3 роки, аби відновити роботу аеропорту, з яких пів року – тільки на розроблення документації. Це реально, якщо ми не втратимо шанс, – наголосив Михайло Головко.