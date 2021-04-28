Тернопільський легкоатлет Іван Стребков виграв чемпіонат України з бігу на 10 тисяч метрів

Черкаси 24 квітня приймали чемпіонат України з бігу на 10000 метрів. Стартували на цій дистанції більше 50 спортсменів. Змагання були основним відбірковим стартом на Кубок Європи.

Чемпіоном України серед чоловіків став тернопільський легкоатлет Іван Стребков (28:55.48 хв). Слідом фінішували кияни Роман Романенко (28:58.52 хв) та Ігор Порозов (29:00.86 хв), – повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Результат, з яким Іван Стребков здобув перемогу, – 28 хвилин 55,48 секунд, став особистим досягненням спортсмена та новим рекордом області, оскільки досі жодному легкоатлету Тернопілля не вдавалося пробігти цю дистанцію швидше за 29,00 хв. Це вперше й зробив Іван Стребков – уродженець Бучацького району, який представляє ФСТ «Динамо» та школу вищої спортивної майстерності (тренери Олександр Степанюк та Михайло Борейко). Нагадаємо, що змагання у Черкасах були відбірковими на Кубок Європи, який 5 червня 2021 року пройде в Бірмінгемі (Велика Британія), відтак Іван Стребков виборов путівку на цей турнір.

Крім того, цьогорічний чемпіонат України з бігу на 10000 метрів вирішили підтримати наші земляки з Бережан Наталія та Дмитро Легонькови, які є засновниками «Спортивного клубу Легонькових». Так, перші трійки у змаганнях серед чоловіків і жінок отримали від клубу грошові винагороди. Відтак, Іван Стребков став лауреатом першого призу.

Додамо, що серед жінок впевнену перемогу здобула лубенчанка Валерія Зіненко, яка подолала дистанцію за 32:19.54 хв, залишивши найближчу переслідувачку в 27 секундах позаду. Нею стала Євгенія Прокоф’єва з часом 32:46.95 хв. Трійку призерок з бігу на 10000 метрів замкнула Ольга Скрипак (33:18.06 хв).

Вадим Лонський (30:16.65 хв) і Богдана Семьонова (34:32.70 хв) виграли змагання серед молоді, а Андрій Атаманюк (31:41.16 хв) і Катерина Мелеш (39:56.71 хв) стали чемпіонами України з бігу на 10000 метрів у віковій категорії U20, – інформує Федерація легкої атлетики України.