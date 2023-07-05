За які гроші Михайло Головко найняв трьох відомих адвокатів?

“Збитий льотчик” Головко стрімко падає, але ще намагається розкрити парашут, щоб удар бодай пом’якшити…

Про парашут. Щоб ви розуміли, це – (поставлю знаки оклику, щоб підкреслити) дуже! крута! юридична компанія “barristers”. На верхній фотографії – юристи цієї компанії отримують премію “за прорив у кримінальній практиці”. Адвокатське об’єднання “barristers” входить у ТОП кращих юридичних фірм України, і вважається лідером ринку у галузі “кримінальне право White Collar Crime”. Саме ця компанія успішно захищала багатьох відомих і багатих. Зокрема, з небідної ОПЗЖ… Зокрема, саме ця компанія змогла у суді, як і у випадку з Головком, зменшити суму застави з 13 мільйонів до 800 тисяч для голови Херсонської ОДА Владислава Мангера, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк…



Так от. Уявіть, “нашого” Михайла Головка захищають аж троє (!) адвокатів “barristers”. Двоє з яких – Костянтин Глоба і Олександр Тананакін – знаходяться у переліку кращих (!) юристів кримінальної сфери. І вони знають, що робити. Розуміють, що зараз, у час війни, величезне значення матиме громадська думка. Громадський резонанс. І вони вже це формують. Зокрема, виводять у публічний простір “фатальні помилки”, яких, на їх адвокатську думку, припустились детективи НАБУ, затримуючи Головка…

Написав це з двох головних причин. По-перше, знайте, що послуги “barristers”, м’яко кажучи, дуже недешеві, і (пофантазуйте самі)) – звідки у чиновника Головка ці “грубі гроші”, щоб оплачувати аж трьох відомих адвокатів?..

І по-друге (це супер-важливо) на противагу профі-юристам ми теж можемо, і просто зобов’язані – теж формувати громадську думку. Публікаціями, коментарями, поширеннями, та й – кожен у своєму колі – звичайним спілкуванням з іншими людьми. Чомусь думаю, що у формуванні цієї громадської думки наша позиція, друзі, одностайна – злодій має сидіти у тюрмі, а не в начальницькому кріслі…

P.S. Все вирішить Вищий Антикорупційний Суд. Вірю у справедливість. Але, яким би не був остаточний судовий вердикт, твердо знаю одне – Михайло Головко ніколи вже не буде головою обласної ради. Одначе після його усунення ( а воно “не за горами”), у відставку, вважаю, повинні піти і його заступники Володимир Болєщук та Ігор Сопель. Треба, аби не продовжувати цю ганьбу, негайно і повністю міняти керівництво Тернопільської обласної ради, бо зараз нею правлять троє бізнесменів… З Мішою все зрозуміло, а про бізнесові “двіженія” Болєщука і Сопеля – обов’язково розповім…

P.P.S. Поки писав, стало відомо, що на хабарі затримали народну депутатку з Тернополя Людмилу Марченко. Бачу, процес серйозно пішов. І це підсилює сподівання на справедливість

Джерело Сергій Сінкевич