На 9 років посадили водія, який п’яним сів за кермо та вбив пару

Прокуратура в апеляції відстояла вирок водію, який спричинив смертельну ДТП на Тернопільщині

Тернопільський апеляційний суд підтримав позицію прокурора щодо призначення покарання – 9 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортним засобом на 10 років водію, який скоїв смертельну ДТП поблизу села Шибалин Бережанської ТГ (ч. 4 ст. 2861 КК України).

Прокурор у суді першої інстанції довів, що 8 листопада 2021 року засуджений, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим авто. Внаслідок зіткнення загинуло подружжя, а їхній п’ятирічний син потрапив до лікарні з численними тілесними ушкодженнями. Суд апеляційної інстанції не задоволив апеляційну скаргу обвинуваченого про пом’якшення йому покарання.

Вирок вступив у законну силу, – повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.