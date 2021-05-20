У Тернополі шукають молодого хлопця (фото)

Тернополян просять допомогти у розшуку 21-річного жителя обласного центру.

Прусік Денис Васильович, 2000 року народження, вийшов з дому і назад не повернувся. Рідні забили на сполох — повідомили про це у поліцію.

Правоохоронці Тернопільського районного управління поліції молодика оголосили в розшук, адже про його місцезнаходження нікому не відомо. Хлопець худорлявої тілобудови, має світле волосся та карі очі.

— Уважно придивіться до фото та, якщо ви володієте будь-якою інформацією про те, де знаходиться розшукуваний, телефонуйте за номером 27-11-70 або на лінію 102, – закликають у поліції.