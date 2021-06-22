У Тернополі сьогодні не їздитимуть тролейбуси до «Збаразького кільця»

Тернополян попереджають про призупинення руху тролейбусів через ремонт дороги.

Йдеться зокрема про район «Збаразького кільця» та вул. Протасевича.

«22 червня з 10:30 год. і до кінця дня буде припинено рух електротранспорту в районі «Збаразького кільця» – від транспортної розв’язки вулиць 15 Квітня – вул. Протасевича – просп. Степана Бандери – Підволочиське шосе до вул. О. Довженка», — інформують на сайті Тернопільської міськради.

Як пояснюють у мерії, це пов’язано із виконанням ремонту дороги навколо Збаразького кільця та вулиці Протасевича у сторону Гаївського мосту. Рух приватного транспорту та автобусів у даному напрямку не припинятиметься.

При цьому тролейбуси у вказаному напрямку курсуватимуть 22 червня зранку і до 10.30 год, щоб мешканці міста змогли вчасно добратися на роботу.